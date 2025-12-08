Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал "Ворота Свободы" в Братиславе
- 08 декабря, 2025
- 21:47
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 8 декабря посетили мемориал "Ворота Свободы" в Братиславе.
Как сообщает Report, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.
Президент Ильхам Алиев и президент Петер Пеллегрини возложили венок к памятнику.
Отметим, что этот мемориал посвящен памяти погибших при попытке бегства из бывшей Чехословакии в 1948-1989 годах.
