    Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал "Ворота Свободы" в Братиславе

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 21:47
    Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал Ворота Свободы в Братиславе

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 8 декабря посетили мемориал "Ворота Свободы" в Братиславе.

    Как сообщает Report, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.

    Президент Ильхам Алиев и президент Петер Пеллегрини возложили венок к памятнику.

    Отметим, что этот мемориал посвящен памяти погибших при попытке бегства из бывшей Чехословакии в 1948-1989 годах.

