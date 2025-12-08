İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Bratislavada "Azadlıq Qapısı" abidəsini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 21:38
    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Bratislavada Azadlıq Qapısı abidəsini ziyarət ediblər

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini dekabrın 8-də Bratislavada "Azadlıq Qapısı" abidəsini ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.

    Əvvəlcə Azərbaycanın və Slovakiyanın Dövlət himnləri səsləndirildi.

    Prezident İlham Əliyev və Prezident Peter Pelleqrini abidənin önünə əklil qoydular.

    Qeyd edək ki, bu abidə 1948-1989-cu illərdə keçmiş Çexoslovakiyadan qaçmağa çalışan zaman həlak olanların xatirəsinə həsr edilib.

