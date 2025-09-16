İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:49
    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində Haş-Zahidan avtomobil şosesində polis əməkdaşlarının avtomobilinə silahlı hücum nəticəsində iki polis ölüb, bir nəfər isə yaralanıb.

    "Report" "Avtabnyus" saytına istinadən xəbər verir ki, məlumatı Sistan və Bəlucistan Polis İdarəsi İnformasiya Mərkəzi yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə əyalətin Sib və Soran rayonlarında qeydə alınıb.

    İlkin məlumatlara görə, bu akt naməlum silahlılar tərəfindən törədilib, hadisədən sonra hücum edənlərin müəyyənləşməsi və təqib olunması üçün əməliyyat başlayıb.

    Qeyd edək ki, Sib və Soran rayonu əyalətin cənub-şərqində, Zahedandan (əyalət mərkəzindən) təxminən 400 kilometr məsafədə yerləşir.

    Sistan və Bəlucistan polis Silahlı hücum İran

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti