В Иране считают, что вторжение в Сирию станет для США самоубийством

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Военное вторжение в Сирию станет для США самоубийством.

Как передает Report, такое мнение выразил советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам, руководитель Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Велаяти.

"Прямое военное вторжение в Сирию станет для США самоубийством и третьим после Афганистана и Ирака поражением в регионе. Причем это поражение будет куда более серьезным, нежели предыдущие", - отметил Велаяти.

По его словам, "почти шесть лет сирийский народ противостоит иностранному вмешательству, особенно со стороны Запада во главе с США". "Он (народ Сирии) сможет выстоять и в случае военного вторжения США. Американцы не сделают этого", - считает иранский политик.