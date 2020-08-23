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В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте

В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем.
В регионе
23 августа 2020 г. 21:48
В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте

Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует телеканал Al-Alam представителя организации.

Напомним, что ОАЭИ в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.

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