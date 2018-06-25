В Иране проходят протесты против девальвации национальной валюты

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Протестные выступления против девальвации национальной валюты проходят в столице Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила корпорация "Би-би-си".

По ее информации, демонстрации были инициированы владельцами небольших торговых точек, которые начали закрывать свои магазины и выходить на улицы города. При этом в социальных сетях публикуется информация о начале задержания протестующих. Протестные акции были также зафиксированы в городах Кередж, Мешхед, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

За последние дни курс национальной валюты на черном рынке (фактически реальный курс) Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тыс. риалов за доллар. При этом в конце мая эта цифра составляла 65 тыс. риалов.