В Иране пригрозили военным ответом на морскую блокаду со стороны США
- 08 мая, 2026
- 23:18
Вооруженные силы Ирана будут давать военный ответ на любые действия США, связанные с морской блокадой страны.
Как передает Report, об этом заявил депутат Меджлиса (парламента) Ирана Али Хазариан, его слова приводит агентство Fars.
"Отныне действия США по морской блокаде будут встречать военный ответ со стороны Ирана", - сказал он.
Хазариан также рекомендовал Вашингтону направлять дополнительные корабли сопровождения для защиты эсминцев и спасения экипажей в случае их потопления.
