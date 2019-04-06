В Иране пригрозили внести американских военных в "список террористов" наравне с ИГ

В Иране могут внести некоторые вооруженные силы США в "список террористов", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую Корпус стражей Исламской революции (КСИР) "иностранной террористической организацией".

"Если "Революционная гвардия" (КСИР - ред.) будет включена в список террористических группировок в США, то мы (Иран - ред) добавим ВС США в черный список террористов рядом с боевиками террористической группировки "Исламское государство", — заявил глава парламентского комитета по национальной безопасности Хешматолла Фалахатпишех.

Отметим, что ранее США заявили о готовности внести КСИР в список "иностранных террористических организаций".