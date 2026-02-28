Красный полумесяц: В Иране из-за ударов США и Израиля погибли свыше 200 человек

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 21:38
    В результате атак США и Израиля на Иран погибли не менее 200 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщили в иранском Красном полумесяце.

    "К настоящему момент 747 человек получил ранения, 201 погиб", - говорится в заявлении.

    Иранские спасатели сообщили, что 24 из 31 провинции Ирана подверглись атакам и ударам со стороны США и Израиля.

    Удары по Ирану Красный полумесяц погибшие США Израиль
    Qızıl Aypara: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda 200-dən çox insan həlak olub
    Over 200 killed, more than 700 injured in strikes on Iran — Red Crescent

