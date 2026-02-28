Красный полумесяц: В Иране из-за ударов США и Израиля погибли свыше 200 человек
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 21:38
В результате атак США и Израиля на Иран погибли не менее 200 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщили в иранском Красном полумесяце.
"К настоящему момент 747 человек получил ранения, 201 погиб", - говорится в заявлении.
Иранские спасатели сообщили, что 24 из 31 провинции Ирана подверглись атакам и ударам со стороны США и Израиля.
