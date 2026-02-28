İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qızıl Aypara: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda 200-dən çox insan həlak olub

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 21:52
    ABŞ və İsrailin İrana hücumları nəticəsində azı 200 nəfər həlak olub.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb.

    "Hazırkı vaxta qədər 747 nəfər yaralanıb, 201 nəfər isə həlak olub", - məlumatda qeyd olunub.

    İranlı xilasedicilər bildiriblər ki, İranın 31 əyalətindən 24-ü ABŞ və İsrail tərəfindən hücum və zərbələrə məruz qalıb.

