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В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки"

В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки" Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарело.
В регионе
9 декабря 2023 г. 23:51
В Иране предупредили об устаревании ядерной сделки

Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарело.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, с таким заявлением он выступил на встрече с молодежью в честь Дня студента.

"В связи с тем, что наши красные линии не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД, но это означает отказ от СВПД. Временных рамок нет, и чем дальше, тем более эфемерным становится результат", — заявил дипломат.

Отметим, что 30 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном, поскольку ситуация вокруг ядерной программы исламской республики является "очень неопределенной".

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