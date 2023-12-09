В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки"

Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарело.

Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарело.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, с таким заявлением он выступил на встрече с молодежью в честь Дня студента.

"В связи с тем, что наши красные линии не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД, но это означает отказ от СВПД. Временных рамок нет, и чем дальше, тем более эфемерным становится результат", — заявил дипломат.

Отметим, что 30 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном, поскольку ситуация вокруг ядерной программы исламской республики является "очень неопределенной".