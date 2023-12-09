В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки"

Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарело.
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"В связи с тем, что наши красные линии не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД, но это означает отказ от СВПД. Временных рамок нет, и чем дальше, тем более эфемерным становится результат", — заявил дипломат.
Отметим, что 30 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном, поскольку ситуация вокруг ядерной программы исламской республики является "очень неопределенной".