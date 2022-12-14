В Иране повешены 5 человек, в том числе этнические азербайджанцы

В тюрьме иранского города Эрак казнены пятеро человек, трое из которых - этнические азербайджанцы.

В тюрьме иранского города Эрак казнены пятеро человек, трое из которых - этнические азербайджанцы.

Report со ссылкой на Azad Iran сообщает, что информацию распространила иранская Организация прав человека.

Трое повешенных азербайджанцев - Мухаммед Имани, Эхсан Насири и Мустафа Кашини - и двое других казненных, имена которых не известны, обвинялись в незаконном обороте наркотиков. Однако из-за отсутствия прозрачности в судебной системе страны приговор суда вызывает сомнения.

Судебная система и официальные СМИ Ирана не сообщили о казнях.

Иранская организация по защите прав человека сообщила, что в период с 10 октября 2021 года по 7 октября 2022 года в стране было казнено 528 человек.