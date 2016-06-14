В Иране полиция уничтожила 5 боевиков, конфисковав у них 150 кг взрывчатки

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Полиция Ирана конфисковала 150 килограмм сырья для изготовления взрывчатки, оружие и боеприпасы во время произошедших в понедельник столкновений с группой террористов близ города Хаш на юго-востоке страны, передает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Как заявил глава полиции провинции Систан и Белуджистан Хуссейн Рахими, террористическая ячейка состояла из шести боевиков, пятеро из которых были ликвидированы в ходе столкновений, одному удалось бежать.

Согласно его данным, информация, полученная при исследовании вещей террористов и содержимого перевозившего их автомобиля, указывает на то, что они планировали проведение ряда нападений во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Рахими отметил, что один полицейский погиб в ходе перестрелки с террористами, один мирный житель получил ранения в результате произошедших столкновений.