В Иране подверглось обстрелу водохранилище
- 28 марта, 2026
- 23:08
Армия США и Израиля нанесла удары по водохранилищу объёмом 10 тысяч кубометров в иранском городе Хафтгель.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство ISNA.
"Водохранилище подверглось воздушной атаке, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в утренние часы армии США и Израиля также обстреляли телерадиобашню в Хафтгеле.
