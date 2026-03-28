В Иране подверглось обстрелу водохранилище

Армия США и Израиля нанесла удары по водохранилищу объёмом 10 тысяч кубометров в иранском городе Хафтгель.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство ISNA.

"Водохранилище подверглось воздушной атаке, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в утренние часы армии США и Израиля также обстреляли телерадиобашню в Хафтгеле.