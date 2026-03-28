Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    В Иране подверглось обстрелу водохранилище

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 23:08
    Армия США и Израиля нанесла удары по водохранилищу объёмом 10 тысяч кубометров в иранском городе Хафтгель.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство ISNA.

    "Водохранилище подверглось воздушной атаке, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в утренние часы армии США и Израиля также обстреляли телерадиобашню в Хафтгеле.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Атака водохранилища Телерадиобашня в Хафтгеле
    İranda su anbarı atəşə tutulub
