В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан Азербайджана

С 2025 года поступала оперативная информация о том, что за пределами страны группа граждан Азербайджанской Республики, оказавшись под влиянием транснациональной организованной преступной сети, была вовлечена в деятельность, связанную с нелегальной миграцией и контрабандой людей по маршруту Турция-Греция.

Как сообщает Report, об этом говорится в документальном фильме "На полпути", подготовленном в рамках совместного проекта Государственной службы безопасности и телеканала AnewZ.

Отмечается, что в общей сложности 75 граждан Азербайджанской Республики были задержаны правоохранительными органами Турции и Греции за участие в организации незаконной миграции.

Подчеркивается, что Государственная служба безопасности продолжает реализовывать комплексные меры по предотвращению подобной незаконной деятельности, включая взаимодействие с международными партнерами, осуществление необходимых превентивных мер внутри Азербайджана и принятие шагов в правовой плоскости.

"Мы предупреждаем наших граждан о недопустимости участия в подобных преступных действиях ради материальной или иной выгоды. В противном случае они могут быть привлечены к уголовной ответственности и столкнуться с наказанием в виде лишения свободы", - говорится в заявлении.