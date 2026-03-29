Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан Азербайджана

    Происшествия
    • 29 марта, 2026
    • 02:07
    В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан Азербайджана

    С 2025 года поступала оперативная информация о том, что за пределами страны группа граждан Азербайджанской Республики, оказавшись под влиянием транснациональной организованной преступной сети, была вовлечена в деятельность, связанную с нелегальной миграцией и контрабандой людей по маршруту Турция-Греция.

    Как сообщает Report, об этом говорится в документальном фильме "На полпути", подготовленном в рамках совместного проекта Государственной службы безопасности и телеканала AnewZ.

    Отмечается, что в общей сложности 75 граждан Азербайджанской Республики были задержаны правоохранительными органами Турции и Греции за участие в организации незаконной миграции.

    Подчеркивается, что Государственная служба безопасности продолжает реализовывать комплексные меры по предотвращению подобной незаконной деятельности, включая взаимодействие с международными партнерами, осуществление необходимых превентивных мер внутри Азербайджана и принятие шагов в правовой плоскости.

    "Мы предупреждаем наших граждан о недопустимости участия в подобных преступных действиях ради материальной или иной выгоды. В противном случае они могут быть привлечены к уголовной ответственности и столкнуться с наказанием в виде лишения свободы", - говорится в заявлении.

    Служба государственной безопасности (СГБ) Контрабанда мигрантами Транснациональная организованная преступная сеть
    Türkiyə və Yunanıstanda miqrant qaçaqmalçılığı ilə bağlı 75 Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib

    02:07

    В Турции и Греции по делу о контрабанде мигрантов задержаны 75 граждан Азербайджана

