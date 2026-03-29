При атаке на Иран погиб глава исследовательского центра при Минобороны страны
В регионе
- 29 марта, 2026
- 02:39
В результате удара Израиля и США по иранскому городу Боруджерд погиб глава исследовательского центра при Министерстве обороны Ирана Али Фуладванд.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Отмечается, что Али Фуладванд руководил Центром оборонных исследований и инноваций иранского военного ведомства.
По данным телеканала, он был убит утром 28 марта.
Официальные власти Ирана данную информацию пока не подтверждали.
