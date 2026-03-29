    İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb

    29 mart, 2026
    İran Müdafiə Nazirliyinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri Əli Fuladvənd İsrail-ABŞ birgə əməliyyatı nəticəsində ölkənin Borucerd şəhərində həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Əli Fuladvand İran Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Tədqiqatları və İnnovasiyaları Mərkəzinə rəhbərlik edib. Telekanalın məlumatına görə, o, 28 mart səhəri öldürülüb.

    İran hakimiyyəti hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib.

    İran Müdafiə Nazirliyi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    При атаке на Иран погиб глава исследовательского центра при Минобороны страны

