İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb
Region
- 29 mart, 2026
- 03:41
İran Müdafiə Nazirliyinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri Əli Fuladvənd İsrail-ABŞ birgə əməliyyatı nəticəsində ölkənin Borucerd şəhərində həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Əli Fuladvand İran Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Tədqiqatları və İnnovasiyaları Mərkəzinə rəhbərlik edib. Telekanalın məlumatına görə, o, 28 mart səhəri öldürülüb.
İran hakimiyyəti hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib.
