Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Багаи: Истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится ясной

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 23:27
    Багаи: Истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится ясной

    Университет технологии в Исфахане и Университет науки и технологий в Тегеране подверглись атакам США и Израиля.

    Как сообщает Report, об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи написал в своей публикации в социальной сети X.

    "Университет технологии в Исфахане и Университет науки и технологий в Тегеране - лишь два из многих высших учебных заведений и исследовательских центров, которые намеренно подверглись ударам за последние 30 дней войны США и Израиля против иранского народа", - заявил представитель МИД.

    По словам Багаи, истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится все более очевидной: "Систематически нанося удары по университетам, исследовательским центрам, историческим памятникам и выдающимся ученым, они стремятся парализовать научную основу и культурное наследие нашей страны".

    Эсмаил Багаи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə İsrailin İrana hücumunun əsl məqsədi aydınlaşır
    Ты - Король

    Последние новости

    23:42

    Иран осудил атаку БПЛА на дом Барзани

    В регионе
    23:27

    В регионе
    23:21

    Алюминиевый конгломерат ОАЭ сообщил о значительном ущербе на объекте в Абу-Даби

    Другие страны
    23:08

    В Иране подверглось обстрелу водохранилище

    В регионе
    23:03

    Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского пролива

    Другие страны
    22:48

    "Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам

    Другие страны
    22:39

    В Италии поддержали антивоенную акцию No Kings

    Другие страны
    22:13

    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языке

    В регионе
    22:02

    В Газахе погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком КАМАЗ

    Происшествия
    Лента новостей