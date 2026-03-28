Багаи: Истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится ясной
- 28 марта, 2026
- 23:27
Университет технологии в Исфахане и Университет науки и технологий в Тегеране подверглись атакам США и Израиля.
Как сообщает Report, об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи написал в своей публикации в социальной сети X.
"Университет технологии в Исфахане и Университет науки и технологий в Тегеране - лишь два из многих высших учебных заведений и исследовательских центров, которые намеренно подверглись ударам за последние 30 дней войны США и Израиля против иранского народа", - заявил представитель МИД.
По словам Багаи, истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится все более очевидной: "Систематически нанося удары по университетам, исследовательским центрам, историческим памятникам и выдающимся ученым, они стремятся парализовать научную основу и культурное наследие нашей страны".