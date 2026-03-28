    • 28 марта, 2026
    • 23:56
    Макрон позвонил Барзани

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Президентом автономного региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани на фоне атаки на его резиденцию в Дохуке.

    Как передает Report, об этом французский лидер написал на своей странице в соцсети X.

    По его словам, в ходе беседы он выразил поддержку Нечирвану Барзани в связи с нападением на резиденцию, которое произошло утром. Макрон назвал инцидент недопустимым и подчеркнул, что он происходит на фоне участившихся атак на иракские государственные институты.

    Президент Франции также выразил соболезнования в связи с гибелью шестерых пешмерга в результате одной из недавних атак.

    Он отметил, что суверенитет Ирака, включая Курдистан в его составе, имеет ключевое значение для обеспечения стабильности в регионе. По словам Макрона, необходимо сделать все возможное, чтобы Ирак не оказался вовлечен в текущую эскалацию.

    Французский лидер добавил, что Франция продолжит поддерживать своих партнеров в Ираке.

    00:23

    Вэнс лидирует в опросе CPAC по президентской кампании 2028 года

    23:56

    23:42

    Иран осудил атаку БПЛА на дом Барзани

    23:27

    Багаи: Истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится ясной

    23:21

    Алюминиевый конгломерат ОАЭ сообщил о значительном ущербе на объекте в Абу-Даби

    23:08

    В Иране подверглось обстрелу водохранилище

    23:03

    Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского пролива

    22:48

    "Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатам

    22:39

    В Италии поддержали антивоенную акцию No Kings

