Макрон позвонил Барзани

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Президентом автономного региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани на фоне атаки на его резиденцию в Дохуке.

Как передает Report, об этом французский лидер написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе беседы он выразил поддержку Нечирвану Барзани в связи с нападением на резиденцию, которое произошло утром. Макрон назвал инцидент недопустимым и подчеркнул, что он происходит на фоне участившихся атак на иракские государственные институты.

Президент Франции также выразил соболезнования в связи с гибелью шестерых пешмерга в результате одной из недавних атак.

Он отметил, что суверенитет Ирака, включая Курдистан в его составе, имеет ключевое значение для обеспечения стабильности в регионе. По словам Макрона, необходимо сделать все возможное, чтобы Ирак не оказался вовлечен в текущую эскалацию.

Французский лидер добавил, что Франция продолжит поддерживать своих партнеров в Ираке.