Глава Минтруда Азербайджана и генсек ОТГ обсудили сотрудничество в рамках организации
- 27 апреля, 2026
- 23:05
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым в Стамбуле.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ОТГ.
Отмечается, что встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам профессионального развития.
В ходе встречи Анар Алиев напомнил об успешном проведении 1-го заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ в Баку в декабре прошлого года, подчеркнув важность эффективной реализации принятой на нем Декларации.
Он также сообщил, что администрирование системы обязательного социального страхования в Азербайджане было передано в ведение Министерства труда.
Кубанычбек Омуралиев подчеркнул значимую роль Рабочей группы в реализации принятых в Баку министерских решений при поддержке Секретариата ОТГ, а также приветствовал достигнутый в последнее время прогресс в развитии системы социального страхования в Азербайджане.
Стороны также подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества между государствами-членами ОТГ в целях содействия развитию инклюзивных и устойчивых систем труда и социальной защиты в тюркском мире.