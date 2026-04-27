    Глава Минтруда Азербайджана и генсек ОТГ обсудили сотрудничество в рамках организации

    Внешняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 23:05
    Глава Минтруда Азербайджана и генсек ОТГ обсудили сотрудничество в рамках организации

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ОТГ.

    Отмечается, что встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам профессионального развития.

    В ходе встречи Анар Алиев напомнил об успешном проведении 1-го заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ в Баку в декабре прошлого года, подчеркнув важность эффективной реализации принятой на нем Декларации.

    Он также сообщил, что администрирование системы обязательного социального страхования в Азербайджане было передано в ведение Министерства труда.

    Кубанычбек Омуралиев подчеркнул значимую роль Рабочей группы в реализации принятых в Баку министерских решений при поддержке Секретариата ОТГ, а также приветствовал достигнутый в последнее время прогресс в развитии системы социального страхования в Азербайджане.

    Стороны также подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества между государствами-членами ОТГ в целях содействия развитию инклюзивных и устойчивых систем труда и социальной защиты в тюркском мире.

    Анар Алиев Организация тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев Министерство труда и социальной защиты населения
    Kubanıçbek Omuraliyev və Anar Əliyev TDT çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

