    Обвиняемому в попытке покушения на Трампа грозит пожизненное заключение

    Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа, может грозить пожизненное лишение свободы по обвинению в попытке покушения на главу государства.

    Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции - генерального прокурора США Тодд Бланш.

    "Сегодня Министерство юстиции предъявило Коулу Томасу Аллену три обвинения в федеральном суде округа [Колумбия]. Первое обвинение - попытка убийства президента Соединенных Штатов. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения", - сказал он.

    По словам Бланша, обвиняемый заранее забронировал номер в гостинице, где был запланирован прием с участием президента США, и должен был проживать там с 24 по 26 апреля.

    Генпрокурор также заявил, что, по мнению следствия, правоохранительные органы смогли предотвратить покушение. "Правоохранительные органы не потерпели неудачу", - отметил он.

    Кроме того, Аллену предъявлены обвинения в транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также в применении оружия при совершении насильственного преступления.

    Суд оставил обвиняемого под стражей, первые слушания назначены на 30 апреля.

    Trampa sui-qəsd cəhdində ittiham olunan şəxsi ömürlük həbs cəzası gözləyir

