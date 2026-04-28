Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Report напоминает, что Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селении Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Академик Зарифа Алиева прожила содержательную жизнь и своей обширной научной деятельностью внесла значительный вклад в развитие медицины в нашей стране.

Научные труды З.Алиевой, являющиеся результатом успешных многолетних исследований по актуальным вопросам офтальмологии, всегда удостаивались высокой оценки.

Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологии в Азербайджане.

Новые и эффективные методы лечения и комплексные профилактические мероприятия, предложенные в ее исследованиях, находили широкое применение в кратчайшие сроки. Первая специализированная научно-исследовательская лаборатория, являющаяся исследовательским центром офтальмологической школы в Азербайджане, была создана именно по инициативе академика Зарифы Алиевой.

Зарифе Алиевой, которая в своей научно-педагогической деятельности всегда ориентировалась на медицинскую этику, также принадлежат большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров в республике и формировании целого поколения молодых ученых и офтальмологов.

Она является соавтором многих крупных исследований, посвященных ранее широко распространенной в Азербайджане глазной болезни - трахоме, глазным заболеваниям, связанным с профессиональной деятельностью, в том числе, в химической и электронной промышленности, а также современным проблемам офтальмологии, в частности, "Терапевтическая офтальмология", "Основы иридодиагностики", а также автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, 150 научных работ, 1 изобретения и 12 рационализаторских предложений. Она вложила немало труда в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.

Академик Зарифа Алиева являлась членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского общества офтальмологии, членом редколлегии журнала "Вестник офтальмологии" (Москва).

За высокие достижения в 1981 году она была удостоена премии имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР.

Зарифа Алиева в 1954 году вышла замуж за будущего главу государства Гейдара Алиева. В этом браке в 1955 году родилась Севиль Алиева, а в 1961 году - Ильхам Алиев.

З.Алиева скончалась 15 апреля 1985 года в Москве и была похоронена на Новодевичьем кладбище. В 1994 году ее тело было перевезено в Баку и захоронено в Аллее почетного захоронения рядом с могилой отца.