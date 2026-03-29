    Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib

    • 29 mart, 2026
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə Dəhükdəki iqamətgahına edilən hücumdan sonra telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa lideri "X" sosial media səhifəsində yazıb.

    Söhbət zamanı o, bu səhər iqamətgahına edilən hücumdan sonra Bərzaniyə dəstəyini bildirib. Makron hadisəni qəbuledilməz adlandırıb və bunun İraq dövlət qurumlarına artan hücumlar fonunda baş verdiyini vurğulayıb.

    Fransa Prezidenti həmçinin son hücumda altı peşmərgənin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib.

    O qeyd edib ki, İraqın suverenliyi, o cümlədən onun daxilindəki Kürdüstan Regionu, regionda sabitliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. Makron bildirib ki, İraqın hazırkı eskalasiyaya qarışmasının qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şey edilməlidir. Fransa lideri əlavə edib ki, Fransa İraqdakı tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcək.

    Макрон позвонил Барзани

    Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib

    Sorğu: Jey Di Vens Trampın varisləri arasında liderdir

    İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir

    Türkiyə və Yunanıstanda miqrant qaçaqmalçılığı ilə bağlı 75 Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib

    Pakistan və İranın XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər

    İtaliyada müharibə əleyhinə "No Kings" aksiyasına dəstək verilib

