Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib
- 29 mart, 2026
- 04:48
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə Dəhükdəki iqamətgahına edilən hücumdan sonra telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa lideri "X" sosial media səhifəsində yazıb.
Söhbət zamanı o, bu səhər iqamətgahına edilən hücumdan sonra Bərzaniyə dəstəyini bildirib. Makron hadisəni qəbuledilməz adlandırıb və bunun İraq dövlət qurumlarına artan hücumlar fonunda baş verdiyini vurğulayıb.
Fransa Prezidenti həmçinin son hücumda altı peşmərgənin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib.
O qeyd edib ki, İraqın suverenliyi, o cümlədən onun daxilindəki Kürdüstan Regionu, regionda sabitliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. Makron bildirib ki, İraqın hazırkı eskalasiyaya qarışmasının qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şey edilməlidir. Fransa lideri əlavə edib ki, Fransa İraqdakı tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcək.