Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib
İnfrastruktur
- 29 mart, 2026
- 11:54
Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə 20 km/saat endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.
Qeyd edək ki, sözügedən yolda sürət həddi martın 25-də endirilmişdi.
