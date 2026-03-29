Antonelli "Formula 1" tarixində liderliyə yüksələn ən gənc pilot olub
- 29 mart, 2026
- 13:03
"Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli "Formula 1"in tarixinə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, idmançı buna Yaponiya Qran-prisində qalib gəlməklə nail olub.
İtaliyalı pilot hazırda 72 xalla ümumi sıralamada liderdir. Onu 63 xalla komanda yoldaşı Corc Rassell izləyir.
Antonelli "Formula 1" tarixində liderliyə yüksələn ən gənc pilot olub. O, bunu 19 yaş 216 günlüyündə bacarıb.
Qeyd edək ki, əvvəlki rekord Lüis Hemiltona (22 yaş 126 günlük) məxsus olub.
