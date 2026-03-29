    Antonelli Formula 1 tarixində liderliyə yüksələn ən gənc pilot olub

    "Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli "Formula 1"in tarixinə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı buna Yaponiya Qran-prisində qalib gəlməklə nail olub.

    İtaliyalı pilot hazırda 72 xalla ümumi sıralamada liderdir. Onu 63 xalla komanda yoldaşı Corc Rassell izləyir.

    Antonelli "Formula 1" tarixində liderliyə yüksələn ən gənc pilot olub. O, bunu 19 yaş 216 günlüyündə bacarıb.

    Qeyd edək ki, əvvəlki rekord Lüis Hemiltona (22 yaş 126 günlük) məxsus olub.

    Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории "Формулы 1"

    Binəqədidə yerləşən anbarda baş vermiş yanğın nəzarətə götürülüb - YENİLƏNİB-3

    14:03

    Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edib

    13:58

    Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənib

    13:54

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    13:52

    Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb

    13:35
    Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblar

    13:31

    Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıb

    13:16

    Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırır

    13:09

    Zelenski: Rusiya yavaşlamır və müharibəni davam etdirməyi hədəfləyir

