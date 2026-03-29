Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории "Формулы 1"

Итальянский пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли после победы на Гран-при Японии стал самым юным лидером личного зачета за всю историю "Формулы 1".

Как сообщает Report, достижение покорилось спортсмену в возрасте 19 лет и 216 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал семикратному чемпиону "королевских гонок" Льюису Хэмилтону, который ныне выступает за "Феррари". Во время своего дебютного сезона за "Макларен" в 2007-м британец возглавил личный зачет в возрасте 22 лет и 126 дней.

Антонелли к настоящему времени лидирует в общем зачете, набрав 72 очка. За ним следует его напарник по команде Джордж Расселл, у него в активе 63 балла. Замыкает первую тройку монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (49 очков).