    Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории Формулы 1

    Итальянский пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли после победы на Гран-при Японии стал самым юным лидером личного зачета за всю историю "Формулы 1".

    Как сообщает Report, достижение покорилось спортсмену в возрасте 19 лет и 216 дней.

    Предыдущий рекорд принадлежал семикратному чемпиону "королевских гонок" Льюису Хэмилтону, который ныне выступает за "Феррари". Во время своего дебютного сезона за "Макларен" в 2007-м британец возглавил личный зачет в возрасте 22 лет и 126 дней.

    Антонелли к настоящему времени лидирует в общем зачете, набрав 72 очка. За ним следует его напарник по команде Джордж Расселл, у него в активе 63 балла. Замыкает первую тройку монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (49 очков).

    Antonelli "Formula 1" tarixində liderliyə yüksələn ən gənc pilot olub

