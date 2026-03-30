    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    Трамп заявил о готовности Ирана выполнить большую часть требований США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов выполнить большую часть требований Вашингтона.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути из Уэст-Палм-Бич в Вашингтон.

    "Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать?" - сказал он.

    По словам Трампа, Тегеран "по большей части" согласен с предложенным США планом из 15 пунктов.

    "Мы попросим их еще о паре вещей", - добавил он.

    Американский лидер также выразил уверенность в возможности скорого соглашения с Ираном.

    "Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро", - отметил он.

    При этом Трамп допустил, что договоренность может и не состояться.

    Кроме того, президент США заявил, что в Иране фактически произошла смена власти.

    "Я бы посчитал, что это смена режима. И, если честно, они ведут себя очень разумно", - подчеркнул он.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: İran ABŞ-nin əksər tələblərini yerinə yetirməyə hazırdır

    Последние новости

