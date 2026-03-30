Трамп заявил о готовности Ирана выполнить большую часть требований США
- 30 марта, 2026
- 07:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов выполнить большую часть требований Вашингтона.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути из Уэст-Палм-Бич в Вашингтон.
"Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать?" - сказал он.
По словам Трампа, Тегеран "по большей части" согласен с предложенным США планом из 15 пунктов.
"Мы попросим их еще о паре вещей", - добавил он.
Американский лидер также выразил уверенность в возможности скорого соглашения с Ираном.
"Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро", - отметил он.
При этом Трамп допустил, что договоренность может и не состояться.
Кроме того, президент США заявил, что в Иране фактически произошла смена власти.
"Я бы посчитал, что это смена режима. И, если честно, они ведут себя очень разумно", - подчеркнул он.