В Японии усилят охрану дипмиссий после инцидента в посольстве КНР

Главное полицейское управление Японии провело экстренное совещание по вопросам усиления охраны дипломатических представительств после незаконного проникновения на территорию посольства Китая в Токио.

Во встрече приняли участие представители 12 префектур, где расположены иностранные дипмиссии. По итогам совещания полиция намерена проверить текущие меры безопасности и существенно их усилить.

Инцидент в посольстве КНР был оценен как "совершенно недопустимый".

Отмечается, что 24 марта на территорию дипмиссии проник 23-летний лейтенант вооруженных сил Японии. Он был задержан, а при обыске в месте, где он скрывался, обнаружили нож, купленный накануне.

По данным следствия, военный намеревался потребовать от китайского посла прекратить жесткие заявления в адрес Японии, а также планировал совершить самоубийство на его глазах.

МИД КНР направил Токио строгое представление и рекомендовал гражданам Китая воздержаться от поездок в Японию.