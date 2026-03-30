    В Японии усилят охрану дипмиссий после инцидента в посольстве КНР

    • 30 марта, 2026
    • 08:14
    В Японии усилят охрану дипмиссий после инцидента в посольстве КНР

    Главное полицейское управление Японии провело экстренное совещание по вопросам усиления охраны дипломатических представительств после незаконного проникновения на территорию посольства Китая в Токио.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Во встрече приняли участие представители 12 префектур, где расположены иностранные дипмиссии. По итогам совещания полиция намерена проверить текущие меры безопасности и существенно их усилить.

    Инцидент в посольстве КНР был оценен как "совершенно недопустимый".

    Отмечается, что 24 марта на территорию дипмиссии проник 23-летний лейтенант вооруженных сил Японии. Он был задержан, а при обыске в месте, где он скрывался, обнаружили нож, купленный накануне.

    По данным следствия, военный намеревался потребовать от китайского посла прекратить жесткие заявления в адрес Японии, а также планировал совершить самоубийство на его глазах.

    МИД КНР направил Токио строгое представление и рекомендовал гражданам Китая воздержаться от поездок в Японию.

