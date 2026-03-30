Израиль начал массированные авиаудары по Тегерану
- 30 марта, 2026
- 08:39
Армия обороны Израиля заявила о начале массированных авиаударов по столице Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля наносит удары по военной инфраструктуре по всему Тегерану", - отмечается в сообщении.
09:30
В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
09:17
Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на ИзраильЭнергетика
09:16
FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матчФутбол
08:56
Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявитьДругие страны
08:39
Израиль начал массированные авиаудары по ТегерануДругие страны
08:14
В Японии усилят охрану дипмиссий после инцидента в посольстве КНРДругие страны
07:59
Трамп заявил о готовности Ирана выполнить большую часть требований СШАДругие страны
07:21
ЦАХАЛ перехватил ракеты, выпущенные из Ливана по ХайфеДругие страны
06:43