Трамп заявил, что Иран передаст США 20 нефтяных танкеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы предоставит Соединенным Штатам 20 танкеров с нефтью.

Как передает Report, об этом он сообщил на борту самолета по пути из Уэст-Палм-Бич во Вашингтон.

"Сегодня они преподнесли нам еще один подарок. Они дали нам 20 судов с нефтью, перевозка которой начнется завтра", - сказал Трамп.