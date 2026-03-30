Трамп заявил, что Иран передаст США 20 нефтяных танкеров
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 06:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы предоставит Соединенным Штатам 20 танкеров с нефтью.
Как передает Report, об этом он сообщил на борту самолета по пути из Уэст-Палм-Бич во Вашингтон.
"Сегодня они преподнесли нам еще один подарок. Они дали нам 20 судов с нефтью, перевозка которой начнется завтра", - сказал Трамп.
