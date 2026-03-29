На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим
Инфраструктура
- 29 марта, 2026
- 11:59
На автомагистрали Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим, который ранее по ряду полос был снижен на 20 км/ч из-за осадков.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Отметим, что упомянутые ограничения были введены 25 марта.
