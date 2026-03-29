    "Al Araby" telekanalının Tehrandakı ofisinə raket zərbəsi endirilib

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 12:57
    Al Araby telekanalının Tehrandakı ofisinə raket zərbəsi endirilib

    Qətərin "Al Araby" telekanalının İranın paytaxtı Tehrandakı ofisi raket atəşinə məruz qalıb.

    "Report" telekanala istinadən xəbər verir ki, zərbə nəticəsində ofisin yerləşdiyi bina ciddi şəkildə zədələnib.

    Kanalın müxbiri Hazem Kallas dağıntıları öz mobil telefonu ilə qeydə alıb.

    "Mən ofisdən reportaj aparırdım, bu zaman qəfildən binaya raket düşdü. Vəziyyət son dərəcə təhlükəlidir, fotoqraf həmkarlarım bizimlədir. Bina açıq-aydın dağılıb, hadisəyə görə küçəyə insan kütləsi toplaşıb", - o bildirib.

    Qeyd olunub ki, redaksiya əməkdaşları təhlükəsizlik məqsədilə təxliyə ediliblər.

    Al Araby telekanalı Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару
    Qatari television network says Tehran office damaged in strike

