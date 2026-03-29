"Al Araby" telekanalının Tehrandakı ofisinə raket zərbəsi endirilib
Region
- 29 mart, 2026
- 12:57
Qətərin "Al Araby" telekanalının İranın paytaxtı Tehrandakı ofisi raket atəşinə məruz qalıb.
"Report" telekanala istinadən xəbər verir ki, zərbə nəticəsində ofisin yerləşdiyi bina ciddi şəkildə zədələnib.
Kanalın müxbiri Hazem Kallas dağıntıları öz mobil telefonu ilə qeydə alıb.
"Mən ofisdən reportaj aparırdım, bu zaman qəfildən binaya raket düşdü. Vəziyyət son dərəcə təhlükəlidir, fotoqraf həmkarlarım bizimlədir. Bina açıq-aydın dağılıb, hadisəyə görə küçəyə insan kütləsi toplaşıb", - o bildirib.
Qeyd olunub ki, redaksiya əməkdaşları təhlükəsizlik məqsədilə təxliyə ediliblər.
Son xəbərlər
14:03
Foto
Video
Binəqədidə yerləşən anbarda baş vermiş yanğın nəzarətə götürülüb - YENİLƏNİB-3Hadisə
14:03
Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edibMədəniyyət siyasəti
13:58
Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənibEkologiya
13:54
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
13:52
Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıbFutbol
13:35
Foto
Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblarFərdi
13:31
Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıbRegion
13:16
Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırırDigər ölkələr
13:09