Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару
В регионе
- 29 марта, 2026
- 12:13
Офис катарского телеканала Al Araby в иранской столице Тегеране попал под ракетный обстрел.
Как передает Report со ссылкой на Al Araby, в результате удара здание, в котором находился офис, было сильно повреждено.
Корреспондент канала Хазем Каллас зафиксировал разрушения на свой мобильный телефон.
"Я вел репортаж из офиса, когда внезапно в здание попала ракета. Ситуация крайне опасная, мои коллеги-фотографы находятся с нами. Здание явно разрушено, из-за происшествия на улице собралась толпа людей", - сказал он.
Отмечается, что сотрудники редакции были эвакуированы в целях безопасности.
12:44
В регионах Азербайджана завтра ожидаются дожди и снегЭкология
12:40
Зеленский: Россия не сбавляет оборотов и нацелена на продолжение войныДругие страны
12:27
Количество осадков в Баку и на Абшероне превысило норму в шесть разЭкология
12:13
Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному ударуВ регионе
11:59
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режимИнфраструктура
11:53
Джейхун Байрамов выразил признательность иранскому коллегеВнешняя политика
11:46
КСИР нанес удары по промышленным объектам в ОАЭ и БахрейнеВ регионе
11:30
Минобороны Саудовской Аравии заявило о нейтрализации более 10 дроновДругие страны
11:19
Фото