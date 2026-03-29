    Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару

    • 29 марта, 2026
    • 12:13
    Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару

    Офис катарского телеканала Al Araby в иранской столице Тегеране попал под ракетный обстрел.

    Как передает Report со ссылкой на Al Araby, в результате удара здание, в котором находился офис, было сильно повреждено.

    Корреспондент канала Хазем Каллас зафиксировал разрушения на свой мобильный телефон.

    "Я вел репортаж из офиса, когда внезапно в здание попала ракета. Ситуация крайне опасная, мои коллеги-фотографы находятся с нами. Здание явно разрушено, из-за происшествия на улице собралась толпа людей", - сказал он.

    Отмечается, что сотрудники редакции были эвакуированы в целях безопасности.

