Офис телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару

Офис катарского телеканала Al Araby в иранской столице Тегеране попал под ракетный обстрел.

Как передает Report со ссылкой на Al Araby, в результате удара здание, в котором находился офис, было сильно повреждено.

Корреспондент канала Хазем Каллас зафиксировал разрушения на свой мобильный телефон.

"Я вел репортаж из офиса, когда внезапно в здание попала ракета. Ситуация крайне опасная, мои коллеги-фотографы находятся с нами. Здание явно разрушено, из-за происшествия на улице собралась толпа людей", - сказал он.

Отмечается, что сотрудники редакции были эвакуированы в целях безопасности.