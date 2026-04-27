    Премьер Мали заявил о попытке радикальных группировок захватить власть в стране

    • 27 апреля, 2026
    • 23:39
    Премьер Мали заявил о попытке радикальных группировок захватить власть в стране

    Радикальные группировки 25 апреля предприняли скоординированные атаки в ряде районов Мали с целью захвата власти и срыва переходного периода.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал ORTM, об этом заявил премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига на брифинге в правительстве в Бамако.

    "Целью врага было не просто совершение террористических актов, а захват власти путем демонтажа институтов республики и прекращения переходного процесса", - сказал он.

    По словам премьера, ответ сил безопасности был результатом действий вооруженных сил под руководством президента. Он утверждает, что "удалось нейтрализовать сотни террористов на всей территории страны".

    Маига также подчеркнул необходимость усиления мер безопасности и извлечения уроков из произошедших атак.

    Отмечается, что 25 апреля нападениям подверглись около 20 городов и населенных пунктов в разных частях Мали.

