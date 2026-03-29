Al-Masirah: Хуситы нанесли второй за сутки ракетный удар по Израилю

Движение Ансар Аллах (хуситы) заявили, что нанесли второй ракетный удар по Израилю

Как передает Report, об этом заявил военный представитель йеменских хуситов бригадный генерал Яхья Сари в заранее записанном обращении, которое было показано на спутниковом телеканале группировки Al-Masirah.

По словам Сари, поддерживаемые Ираном хуситские повстанцы нанесли удары по нескольким объектам на юге Израиля, синхронизировав их с атаками со стороны Ирана и "Хезболлах". При этом он не уточнил, о каких именно местах идет речь.

Запуск был осуществлен спустя несколько часов после первой ракетной атаки хуситов по Израилю с начала войны месяц назад.

Израиль сообщил, что перехватил первую ракету. О том, были ли перехвачены какие-либо снаряды, выпущенные из Йемена в ходе второй атаки, израильская сторона пока не сообщила.