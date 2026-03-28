    Иран осудил атаку БПЛА на дом Барзани

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани в Дахуке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Khabar Fouri.

    "Осуждаю атаку БПЛА и желаю Нечирвану Барзани скорейшего выздоровления", - заявил Арагчи.

    По его мнению, США и Израиль подобными атаками стремятся создать напряженность между соседними странами и распространить конфликт на более широкую территорию.

    Отметим, что официальный Багдад после атаки БПЛА на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани распорядился провести расследование.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Нечирван Барзани Аббас Арагчи
    İran Bərzaninin evinə PUA hücumunu pisləyib
    Ты - Король

