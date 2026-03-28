Иран осудил атаку БПЛА на дом Барзани

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани в Дахуке.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Khabar Fouri.

"Осуждаю атаку БПЛА и желаю Нечирвану Барзани скорейшего выздоровления", - заявил Арагчи.

По его мнению, США и Израиль подобными атаками стремятся создать напряженность между соседними странами и распространить конфликт на более широкую территорию.

Отметим, что официальный Багдад после атаки БПЛА на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани распорядился провести расследование.