Иран осудил атаку БПЛА на дом Барзани
В регионе
- 28 марта, 2026
- 23:42
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани в Дахуке.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Khabar Fouri.
"Осуждаю атаку БПЛА и желаю Нечирвану Барзани скорейшего выздоровления", - заявил Арагчи.
По его мнению, США и Израиль подобными атаками стремятся создать напряженность между соседними странами и распространить конфликт на более широкую территорию.
Отметим, что официальный Багдад после атаки БПЛА на дом главы Курдского региона Ирака Нечирвана Барзани распорядился провести расследование.
