Вэнс лидирует в опросе CPAC по президентской кампании 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс занял первое место в "соломенном опросе" участников Конференции консервативных политических действий (CPAC), посвященном президентской гонке 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по итогам голосования Вэнс набрал 53 % голосов участников форума.

На втором месте оказался государственный секретарь США Марко Рубио, которого поддержали 35 % респондентов.

CPAC считается одной из ключевых площадок для консервативного крыла Республиканской партии США, объединяя законодателей, активистов и потенциальных кандидатов на высшие государственные посты.

При этом "соломенный опрос", проводимый в рамках конференции, не рассматривается как точный прогноз будущего официального кандидата от республиканцев, однако отражает настроения внутри ядра сторонников движения Make America Great Again.

Отметим, что действующий президент США Дональд Трамп, находящийся на втором сроке, в соответствии с Конституцией не сможет вновь участвовать в выборах 2028 года.