İranda su anbarı atəşə tutulub
- 28 mart, 2026
- 22:53
ABŞ və İsrail ordusu İranın Həftgəl şəhərində 10 min kubmetrlik su anbarına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
"Su anbarı hava hücumuna məruz qalıb, ölən və yaralanan olmayıb",- məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, səhər saatlarında ABŞ ilə İsrail ordusu Həftgəl teleradio qülləsini də atəşə tutub.
Son xəbərlər
22:53
İranda su anbarı atəşə tutulubRegion
22:48
Misirdə yanacaq böhranı başlayıb, qiymətlər bahalaşıbDigər ölkələr
22:30
ABŞ Yaxın Şərqdə hərbçilərinin sayını artırıbDigər ölkələr
22:27
"Sərhədçi" komandası "Sumqayıt"ı məğlub edibKomanda
21:58
Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edibRegion
21:55
Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilibKomanda
21:50
ÜTT üzvləri arasındakı saziş milli qanunvericiliyə uyğun tətbiq ediləcəkİqtisadiyyat
21:35
Xaricdə qanunsuz miqrasiyada iştirak edən azərbaycanlılar kimlərdir? - DTX müəyyən edibDaxili siyasət
21:33