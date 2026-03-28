    28 mart, 2026
    22:48
    Misirdə yanacaq böhranı başlayıb, qiymətlər bahalaşıb

    Misir əhəmiyyətli yanacaq və dizel yanacağı istehlakı tələb edən əsas dövlət layihələrinin icrasını ən azı iki ay ləngidəcək və bütün dövlət nəqliyyat vasitələri üçün yanacaq limitləri 30% azaldılacaq.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Misirin Baş naziri Mustafa Madbuli açıqlama verib.

    Madbuli həmçinin açıqlayıb ki, xidmət və istehsal sahələri istisna olmaqla, həm dövlət, həm də özəl sektorlar aprel ayı ərzində bazar günləri məsafədən (distant) işləyəcək. Müharibə davam edərsə, bu tədbir həftədə bir gün uzadıla və ya sonrakı aylarda davam etdirilə bilər.

    Bu addımlar, enerji qiymətlərinin artmasına və dövlət maliyyəsinə təzyiqin artmasına səbəb olan İranla müharibənin iqtisadi təsirlərini azaltmağa yönəlmiş daha geniş tədbirlər paketinin bir hissəsidir.

    Misir münaqişəyə birbaşa cəlb olunmasa da, xüsusilə enerji sektorunda idxal olunan yanacağa əsaslandığı üçün onun nəticələrindən ciddi şəkildə təsirlənib. Yaxın Şərqdə neft və qaz istehsalı və ticarətindəki fasilələr fonunda xərclər kəskin şəkildə artıb. Hökumət artıq yanacaq qiymətlərini və ictimai nəqliyyat xərclərini artırıb.

    Madbuli bu tədbirlərin müvəqqəti olduğunu vurğulayaraq əlavə edib ki, hökumət vətəndaşları dəstəkləmək üçün çalışır və növbəti maliyyə ilində minimum əmək haqqının artırılmasını, eləcə də səhiyyə və təhsil xərclərinin artırılmasını müzakirə edir.

    Misirin maliyyə naziri Əhməd Kuçuk bildirib ki, adətən ölkə büdcəsinin əsas hissəsini təşkil edən borc xidməti xərcləri iyul ayında başlayacaq növbəti maliyyə ilində cəmi 5% artacaq.

    Мадбули: Египет замедлит реализацию части гопроектов на фоне войны с Ираном

