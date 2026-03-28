Мадбули: Египет замедлит реализацию части гопроектов на фоне войны с Ираном

Египет как минимум на два месяца замедлит реализацию крупных государственных проектов, требующих значительного потребления топлива и дизеля, а лимиты на топливо для всех государственных автомобилей будут сокращены на 30%.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Мадбули также сообщил, что как государственный, так и частный сектор, за исключением сфер услуг и производства, будут работать в дистанционном формате по воскресеньям в течение всего апреля. Эта мера может быть распространена еще на один день в неделю или продлена на последующие месяцы, если война продолжится.

Эти шаги являются частью более широкого пакета мер, направленных на смягчение экономических последствий войны с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители и усилила давление на государственные финансы.

Хотя Египет напрямую не участвует в конфликте, он оказался серьезно затронут его последствиями, особенно в энергетической сфере, поскольку зависит от импортного топлива. Расходы резко выросли на фоне сбоев в добыче нефти и газа, а также торговле ими по всему Ближнему Востоку.

Правительство уже повысило цены на топливо и стоимость общественного транспорта.

При этом Мадбули подчеркнул, что данные меры носят временный характер, добавив, что правительство работает над поддержкой граждан и обсуждает повышение минимальной заработной платы, а также увеличение ассигнований на здравоохранение и образование в следующем финансовом году.

Между тем расходы на обслуживание долга, которые обычно поглощают основную часть бюджета Египта, в следующем финансовом году, начинающемся в июле, вырастут лишь на 5%, заявил министр финансов Египта Ахмед Кучук.