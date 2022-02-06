В Иране отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке

Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.
"После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что "диалог в настоящий момент достиг важного этапа".
"Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения, - сказал он. - Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы".