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В Иране отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке

В Иране отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.
В регионе
6 февраля 2022 г. 01:04
В Иране отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке

Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что "диалог в настоящий момент достиг важного этапа".

"Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения, - сказал он. - Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы".

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Версия на азербайджанском языке İran nüvə sazişi üzrə danışıqlarda irəliləyişin olduğunu qeyd edib

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