​В Иране от коронавируса излечились почти 95 тыс. больных

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 120 тысяч, скончались почти 7 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 806 новых случаев заражения коронавирусом, с учетом этих данных всего заразились 120 198 человек. Выздоровели, к счастью, уже 94 464 пациента", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

Он отметил, что среди новых зараженных госпитализированы были всего 340 человек, что является наименьшим показателем за последние два месяца.

По словам Джаханпура, за прошедшие сутки скончался 51 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 6 988.