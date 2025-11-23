В Иране назначен новый командующий Сухопутными войсками

Новым командующим Сухопутными войсками Ирана назначен бригадный генерал Али Джаханшахи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim News.

В своем обращении новоназначенный командующий заявил, что армия будет стремиться к повышению мобильности, эффективности и оснащения для реагирования на современные угрозы, используя существующий опыт и новейшие технологии.

Отмечается, что Джаханшахи сменил на этом посту Киумарса Хейдари, руководившего Сухопутными войсками с 2016 года.