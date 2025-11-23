Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Иране назначен новый командующий Сухопутными войсками

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 10:53
    В Иране назначен новый командующий Сухопутными войсками

    Новым командующим Сухопутными войсками Ирана назначен бригадный генерал Али Джаханшахи.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim News.

    В своем обращении новоназначенный командующий заявил, что армия будет стремиться к повышению мобильности, эффективности и оснащения для реагирования на современные угрозы, используя существующий опыт и новейшие технологии.

    Отмечается, что Джаханшахи сменил на этом посту Киумарса Хейдари, руководившего Сухопутными войсками с 2016 года.

    Иран сухопутные войска
    İran Quru Qoşunlarına yeni komandan təyin olunub

    Последние новости

    11:23
    Фото
    Видео

    Раскрыто состояние пострадавших при обрушении в доме в Гёранбое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:16

    Хвтисиашвили: Средний коридор открывает новые экономические возможности для Грузии и Туркменистана

    В регионе
    11:08

    Келлог: США не хотят повторения истории с минскими соглашениями

    Другие страны
    10:53

    В Иране назначен новый командующий Сухопутными войсками

    В регионе
    10:23

    Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

    Формула 1
    09:46

    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира

    Индивидуальные
    09:44

    Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

    Другие страны
    09:13

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур

    Футбол
    08:58

    При пожаре в доме в Черкасской области Украины погибли четыре ребенка

    Другие страны
    Лента новостей