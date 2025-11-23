İran Quru Qoşunlarına yeni komandan təyin olunub
Region
- 23 noyabr, 2025
- 11:24
İranın Quru Qoşunları komandanlığı briqada generalı Əli Cahanşaha həvalə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim News" agentliyi məlumat yayıb.
Yeni təyin olunmuş komandan çıxışında bildirib ki, ordu mövcud təcrübədən və ən yeni texnologiyalardan istifadə etməklə müasir təhdidlərə cavab vermək üçün mobilliyin, səmərəliliyin və təchizatın artırılmasına çalışacaq.
Qeyd olunub ki, Cahanşahi bu vəzifədə 2016-cı ildən Quru Qoşunlarına rəhbərlik edən Kiyumərs Heydarini əvəz edib.
Son xəbərlər
11:44
ABŞ Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli prosesində Minsk razılaşmalarının təkrarlanmasını istəmirDigər ölkələr
11:32
Foto
Video
Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri orta ağırdır - YENİLƏNİB-2Hadisə
11:24
İran Quru Qoşunlarına yeni komandan təyin olunubRegion
11:06
Xvtisiaşvili: Orta Dəhliz Gürcüstan və Türkmənistan üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradırRegion
11:01
NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edibKomanda
10:46
Azər Kərimli: Ukrayna ərazi bütövlüyünü Azərbaycan kimi öz gücü hesabına təmin etmək iqtidarında deyilSiyasət
10:17
"Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşibFərdi
10:12
Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilərDigər ölkələr
09:46