В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ

В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с американским Центральным разведывательным управлением

В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя судебной власти ИРИ Голямхосейна Эсмаили.

По его словам, пока не исполнен смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, которого убила американская сторона в январе текущего

Известно, что мужчина, которого казнили, являлся бывшим сотрудником аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана.