В Иране казнены двое мужчин, связанных с оппозиционной группой

В Иране казнили двух мужчин, обвиненных в подготовке атак внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщают иранские СМИ.

jОтмчается, что осужденные были связаны с оппозиционной организацией "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа) в Тегеране.

Мужчины были "повешены на виселице наказания" после того, как Верховный суд страны утвердил вынесенные им приговоры.

В конце марта в Иране казнили еще несколько человек, осужденных за убийство двух полицейских во время массовых протестов в Иране в начале 2026 года.