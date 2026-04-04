В Иране казнены двое мужчин, связанных с оппозиционной группой
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 09:47
В Иране казнили двух мужчин, обвиненных в подготовке атак внутри страны.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщают иранские СМИ.
jОтмчается, что осужденные были связаны с оппозиционной организацией "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа) в Тегеране.
Мужчины были "повешены на виселице наказания" после того, как Верховный суд страны утвердил вынесенные им приговоры.
В конце марта в Иране казнили еще несколько человек, осужденных за убийство двух полицейских во время массовых протестов в Иране в начале 2026 года.
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52