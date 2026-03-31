В Иране казнили еще двух человек, обвиняемых в совершении терактов

    В Иране казнили еще двух участников обвиненных в связях с оппозиционной организацией "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал SNN.

    Их признали виновными в изготовлении взрывных устройств, а также совершении терактов с применением гранатомета в отношении госучреждений.

    "Верховный суд Ирана подтвердил приговор. 31 марта утром осужденные были повешены", - отмечает телеканал.

    Отметим, что вчера иранские СМИ сообщили о казнили двух членов группировки "Моджахедин-э Хальк".

