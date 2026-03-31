В Иране казнили еще двух человек, обвиняемых в совершении терактов
В регионе
- 31 марта, 2026
- 10:09
В Иране казнили еще двух участников обвиненных в связях с оппозиционной организацией "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал SNN.
Их признали виновными в изготовлении взрывных устройств, а также совершении терактов с применением гранатомета в отношении госучреждений.
"Верховный суд Ирана подтвердил приговор. 31 марта утром осужденные были повешены", - отмечает телеканал.
Отметим, что вчера иранские СМИ сообщили о казнили двух членов группировки "Моджахедин-э Хальк".
Последние новости
10:38
На западе Пакистана террористы взорвали газопроводДругие страны
10:29
В Казахстане во II квартале 2026 года запустят проект беспилотных автомобилейВ регионе
10:21
В Исмаиллы в ДТП погибли двое, включая ребенкаПроисшествия
10:09
В Иране казнили еще двух человек, обвиняемых в совершении терактовВ регионе
10:08
Фото
Введены в эксплуатацию новые военные объекты азербайджанской армииАрмия
09:57
Котировки нефти марки Brent завершают март рекордным ростом в 55%Энергетика
09:52
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $130 за баррельЭнергетика
09:50
В КНР из-за взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля погибли четыре человекаДругие страны
09:47