В Иране казнили еще двух человек, обвиняемых в совершении терактов

В Иране казнили еще двух участников обвиненных в связях с оппозиционной организацией "Моджахедин-э Халк" (Организация моджахедов иранского народа).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SNN.

Их признали виновными в изготовлении взрывных устройств, а также совершении терактов с применением гранатомета в отношении госучреждений.

"Верховный суд Ирана подтвердил приговор. 31 марта утром осужденные были повешены", - отмечает телеканал.

Отметим, что вчера иранские СМИ сообщили о казнили двух членов группировки "Моджахедин-э Хальк".