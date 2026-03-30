    В регионе
    • 30 марта, 2026
    • 10:00
    В Иране казнил двух человек по делу о подготовке атак в Тегеране

    В Иране казнили двух мужчин, обвиненных в связях с оппозиционной организацией "Моджахедин-е Халк" (Организация моджахедов иранского народа).

    Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на Иранское информационное агентство судебной власти.

    Согласно обвинению, казненные планировали вооруженные атаки в Тегеране с использованием самодельных пусковых устройств.

    Дополнительные подробности, включая дату их задержания, не раскрываются.

    Эскалация на Ближнем Востоке смертная казнь Моджахедин-е Халк Организация моджахедов иранского народа

