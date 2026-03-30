В Иране казнил двух человек по делу о подготовке атак в Тегеране
В регионе
- 30 марта, 2026
- 10:00
В Иране казнили двух мужчин, обвиненных в связях с оппозиционной организацией "Моджахедин-е Халк" (Организация моджахедов иранского народа).
Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на Иранское информационное агентство судебной власти.
Согласно обвинению, казненные планировали вооруженные атаки в Тегеране с использованием самодельных пусковых устройств.
Дополнительные подробности, включая дату их задержания, не раскрываются.
