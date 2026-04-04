    İranda müxalifət qrupu ilə əlaqəli daha iki nəfər edam edilib

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 10:04
    İranda müxalifət qrupu ilə əlaqəli daha iki nəfər edam edilib

    İranda ölkə daxilində hücumların hazırlanmasında təqsirləndirilən iki nəfər edam edilib.

    "Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məhkum olunanlar Tehranda "Mücahidin-e Xalq" (İran Xalq Mücahidləri Təşkilatı) müxalifət təşkilatı ilə əlaqəli olublar.

    Ölkənin Ali Məhkəməsi onlara çıxarılan hökmləri təsdiqlədikdən sonra dar ağacından asılıblar.

    Xatırladaq ki, martın 30-da "Mücahidin-e Xalq" müxalifət təşkilatı ilə əlaqədə ittiham olunan iki nəfər edam edilmişdi.

    İran İran Xalq Mücahidləri Təşkilatı
    В Иране казнены двое мужчин, связанных с оппозиционной группой

    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
