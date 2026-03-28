В Иране из-за ударов США и Израиля повреждены свыше 93 тыс. гражданских объектов

В результате израильско-американских авиаударов в Иране повреждены более 93 тыс. гражданских объектов.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Иранского общества Красного Полумесяца.

Из них 71 547 - жилые дома, 20 779 - коммерческие объекты. Только в Тегеране были повреждены 31 562 жилых и коммерческих объекта.

Кроме того, ущерб нанесен 295 медицинским учреждениям и учреждениям неотложной помощи, а также 600 школам.

Официальные лица сообщили, что были повреждены 48 оперативных машин скорой помощи и 46 карет скорой помощи, а также три спасательных вертолета Красного Полумесяца и служб экстренной помощи.