В Иране из-за ударов США и Израиля повреждены свыше 93 тыс. гражданских объектов
В регионе
- 28 марта, 2026
- 16:17
В результате израильско-американских авиаударов в Иране повреждены более 93 тыс. гражданских объектов.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Иранского общества Красного Полумесяца.
Из них 71 547 - жилые дома, 20 779 - коммерческие объекты. Только в Тегеране были повреждены 31 562 жилых и коммерческих объекта.
Кроме того, ущерб нанесен 295 медицинским учреждениям и учреждениям неотложной помощи, а также 600 школам.
Официальные лица сообщили, что были повреждены 48 оперативных машин скорой помощи и 46 карет скорой помощи, а также три спасательных вертолета Красного Полумесяца и служб экстренной помощи.
